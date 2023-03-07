В Норвегии мужской марафон на чемпионате мира-2023 в Планице посмотрели на 27% меньше зрителей, чем марафон на ЧМ-2021

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Рейтинги чемпионата мира-2023 по лыжным гонкам в Планице на норвежском телеканале NRK упали по сравнению с турниром двухлетней давности.

Воскресную гонку на 50 км у мужчин, где победу одержал норвежец Пол Гульберг, посмотрело 839 000 зрителей против 1 141 000 двумя годами ранее (на 27% процентов меньше).

Женскую гонку на 30 км на ЧМ-2021 в Оберстдорфе посмотрели более миллиона зрителей, в этом году – 638 000.

Редактор спортивного вещания NRK Эспен Олсен Лангфельдт высказался о причинах падения рейтингов.

«Снижение следует за общим сокращением просмотра телепередач. Доминирование Норвегии также, возможно, несколько снизило интерес к чемпионату. Кроме того, на большей части территории Норвегии установилась отличная зимняя погода, и мы знаем, что это тоже влияет на просмотр телетрансляций», – сказал Лангфельдт.

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3 комментария

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All sports
И это только на NRK,представьте какие были общие рейтинги.
+4
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Iuasamotu
Расстроились, что не будут выступать Крюгер, Холунн, Рёте
+2
0
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Данил Логинов
Отсутствие русских-вот главная причина.
+13
-2
+11
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