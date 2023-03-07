В Норвегии мужской марафон на чемпионате мира-2023 в Планице посмотрели на 27% меньше зрителей, чем марафон на ЧМ-2021

Рейтинги чемпионата мира-2023 по лыжным гонкам в Планице на норвежском телеканале NRK упали по сравнению с турниром двухлетней давности.

Воскресную гонку на 50 км у мужчин, где победу одержал норвежец Пол Гульберг, посмотрело 839 000 зрителей против 1 141 000 двумя годами ранее (на 27% процентов меньше).

Женскую гонку на 30 км на ЧМ-2021 в Оберстдорфе посмотрели более миллиона зрителей, в этом году – 638 000.

Редактор спортивного вещания NRK Эспен Олсен Лангфельдт высказался о причинах падения рейтингов.

«Снижение следует за общим сокращением просмотра телепередач. Доминирование Норвегии также, возможно, несколько снизило интерес к чемпионату. Кроме того, на большей части территории Норвегии установилась отличная зимняя погода, и мы знаем, что это тоже влияет на просмотр телетрансляций», – сказал Лангфельдт.

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