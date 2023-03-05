Шюр Рете не выступит в марафоне на чемпионате мира-2023 в Планице

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Шюр Рете Мартин Левстрем Ниенге Лыжи

Шюр Рете не выступит в классическом масс-старте на 50 км на ЧМ в Планице.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что у лыжника симптомы простуды. Тест на коронавирус отрицательный. 

В сегодняшнем марафоне Рете заменит Мартин Левстрем Ниенге.

Начало гонки – в 14.00 по московскому времени.

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ murzzzzzilka
Да оставьте только Клепу. А то вдруг кто-то из своих обыграет?!
Не усидит за Нисканеном, нужны грегари тащить до 40 км
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Просто внаглую Семена сливают. Просто не хотят видеть его победу. Вот только если сам внучок не побежит, тогда Крюгера поставят на старт
Внучка нужно закрыть в туалете, тем более ему не привыкать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dims32
Ответ Rinat Gazimzyanov
У него нет напарника для рывков. Был бы Боле вместе убежали бы или растянули пилотон
Что-бы убежать от Клэбо можно и без напарников смотря в каком состоянии Нисканен сейчас, если Клэбо клюнет на первой половине гонки никто его уже тащить не будет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery24
Ответ ASH11
Ниенге хороший классист, справедливости ради.
Да,только весь сезон он был в неважной форме и не готовился к марафону,в отличие от того же Тонсета
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery24
Похоже на своеобразную забастовку Рете в поддержку друга Крюгера
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Попов
Для туалетного девятиминуткина новые подачки)
а то ведь на гсах кроме спринтов и эстафет ничего и нет)
а лучшим лыжником всех времён считаться хочется)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heivani
Равноценная замена.На Холменколеннском,прошлом марафоне Мартин был первым,а Шюр ему мгновение проиграл.Посмотрим,как андердог норвежской сборной себя покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASH11
Ответ Hardy
и опять НЕ Крюгер и НЕ Холунн???
Ниенге хороший классист, справедливости ради.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASH11
Ответ Sutekh Hexen
Ахахахахаххаха, даешь русский паспорт Крюгеру
Чтобы он бегал на ЧВ вместо ЧМ? 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Да оставьте только Клепу. А то вдруг кто-то из своих обыграет?!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Ответ Dims32
На самом деле это шанс для Нисканена который может наказать весь тренерский штаб Норвегии , это конечно позорище что они обслуживают интересы Клэбо..
У него нет напарника для рывков. Был бы Боле вместе убежали бы или растянули пилотон
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
У Крюгера в классике на золото ничтожны. Силен в коньке. В скиатлоне прекрасно это видели в первой части.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Нет такого дна, которое не может пробить современная Норвегия
Крюгер, оказывается, даже не пятый в очереди на марафон
Особенно изысканно смотрится на фоне попадания Клэбо в разделку
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ШаваБё
Мне кажется, Рете «заболел», чтобы в этом цирке не участвовать и не позориться
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tori Krug
Ответ imaxim
Очередной цирк от норгсборной
Ну так, всё делается для шоу одного клоуна.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Щеглот
хахаха
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tori Krug
Кто-то ещё сомневается, что перед Клёпой проложили прямой как стрела хайвэй с автобаном.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Очередной цирк от норгсборной
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dims32
На самом деле это шанс для Нисканена который может наказать весь тренерский штаб Норвегии , это конечно позорище что они обслуживают интересы Клэбо..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рафаэль Хаметшин
Ответ иг1171
Это патриотам-конспирологам неважно.
А патриот чего? Он че из Крюгерстана?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Просто внаглую Семена сливают. Просто не хотят видеть его победу. Вот только если сам внучок не побежит, тогда Крюгера поставят на старт
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProLL
Как можно не дать шанс своему лыжнику стать Королем Лыж? В голове не укладывается.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
и опять НЕ Крюгер и НЕ Холунн???
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иг1171
Ответ Blast
Раздолбай Ивер текущий чемпион мира, у него персональная квота
Это патриотам-конспирологам неважно.
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дааа
Ответ Olga.t
Крюгер может заменить Рете? Или это изначально невозможно было?) Я большой противник конспирологических версий, но появляются сомнения)) Нет, нет, пока не верю!
читать нужно не только заголовок.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий