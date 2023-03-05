Шюр Рете не выступит в марафоне на чемпионате мира-2023 в Планице

не выступит в классическом масс-старте на 50 км на ЧМ в Планице.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что у лыжника симптомы простуды. Тест на коронавирус отрицательный.

В сегодняшнем марафоне Рете заменит .

Начало гонки – в 14.00 по московскому времени.