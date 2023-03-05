Шюр Рете не выступит в марафоне на чемпионате мира-2023 в Планице
Шюр Рете не выступит в классическом масс-старте на 50 км на ЧМ в Планице.
Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что у лыжника симптомы простуды. Тест на коронавирус отрицательный.
В сегодняшнем марафоне Рете заменит Мартин Левстрем Ниенге.
Начало гонки – в 14.00 по московскому времени.
а то ведь на гсах кроме спринтов и эстафет ничего и нет)
а лучшим лыжником всех времён считаться хочется)
Крюгер, оказывается, даже не пятый в очереди на марафон
Особенно изысканно смотрится на фоне попадания Клэбо в разделку