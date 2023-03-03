Степанова привела в пример фильм «Рокки 4», говоря о конкуренции в лыжах: «Столкновение двух миров и миллионы зрителей. Если так будет и в реальности, то я готова»
Вероника Степанова рассказала о конкуренции в лыжных гонках на примере фильма «Рокки 4».
В частности, Степанова отметила, что интерес к чемпионату мира, который сейчас проходит в Планице, снизился из-за недопуска сборной России.
«Мы, россияне, должны были ехать в Планицу. Александр Большунов и Наталья Непряева сейчас на пике – они точно боролись бы за места на подиуме.
Я смотрела фильм «Рокки 4» 80-х годов, где персонаж Сильвестра Сталлоне бьется с советским боксером. Столкновение двух миров, полные трибуны и миллионы телезрителей.
Если сейчас так будет и в реальности, то я готова. Давайте! В ином случае у вас останутся пустые трибуны», – цитирует Степанову норвежское издание Dagbladet.
Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать
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