Степанова привела в пример фильм «Рокки 4», говоря о конкуренции в лыжах: «Столкновение двух миров и миллионы зрителей. Если так будет и в реальности, то я готова»

Теги чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Александр Большунов Вероника Степанова кино Лыжи

Вероника Степанова рассказала о конкуренции в лыжных гонках на примере фильма «Рокки 4».

В частности, Степанова отметила, что интерес к чемпионату мира, который сейчас проходит в Планице, снизился из-за недопуска сборной России.

«Мы, россияне, должны были ехать в Планицу. Александр Большунов и Наталья Непряева сейчас на пике – они точно боролись бы за места на подиуме.

Я смотрела фильм «Рокки 4» 80-х годов, где персонаж Сильвестра Сталлоне бьется с советским боксером. Столкновение двух миров, полные трибуны и миллионы телезрителей.

Если сейчас так будет и в реальности, то я готова. Давайте! В ином случае у вас останутся пустые трибуны», – цитирует Степанову норвежское издание Dagbladet.

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

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13 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ответ Greenwhite
Интересно, что может заставить 22-летнего человека в наши дни посмотреть "Рокки-4"?)))
Ну так ее молодому человеку как раз лет 50. Вместе наверняка и смотрели
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Alestern
Ответ Mister Zalupa
Ну так-то в Рокки 4 Иван Драго, который на допинге и готовимый всей машиной тоталитарного совка проигрывает Рокки, за которого начинает болеть простые зрители на трибунах.
Смысл сказанного ею совершенно не в этом..
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Кавабунга Шреддоголовый
Только Степанова может привести в пример такую клюкву развесистую, которую тогда Слай сочинил
+1
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Greenwhite
Интересно, что может заставить 22-летнего человека в наши дни посмотреть "Рокки-4"?)))
+7
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Сергей Орлов
Ну что тут сказать..
0
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Iuasanotu
Ответ Mister Zalupa
Ну так-то в Рокки 4 Иван Драго, который на допинге и готовимый всей машиной тоталитарного совка проигрывает Рокки, за которого начинает болеть простые зрители на трибунах.
Драго это Клеба, у которого допинг в лыжах, на которого работает вся сборная())
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Iuasanotu
Ответ selso99
Беговые лыжи вроде бы безопасный спорт для головы, а вон как выходит
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Павел Мельников
Трунов вспомнил хорошее кино своей молодости.
+12
0
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Mister Zalupa
Ну так-то в Рокки 4 Иван Драго, который на допинге и готовимый всей машиной тоталитарного совка проигрывает Рокки, за которого начинает болеть простые зрители на трибунах.
+12
-1
+11
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silvergold
Сейчас столкновение двух миров совсем не в лыжах
+2
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Александр Шульгин
Вот же бестолковая
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selso99
Беговые лыжи вроде бы безопасный спорт для головы, а вон как выходит
+29
-3
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Rygeek
Ника, держись.)
0
-4
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