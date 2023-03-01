Егор Сорин: «Думаю, мы увидим Татьяну в этом году на чемпионате России. Не знаю, побежит она или нет, но она там будет»

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина может выступить на лыжном чемпионате России.

Об этом заявил ее тренер и муж Егор Сорин. После прошлого сезона 28-летняя спортсменка перенесла операцию на плече и не участвовала в гонках.

«Думаю, мы увидим Татьяну в этом году в Тюмени (на чемпионате России). Не знаю, побежит она или нет, но она там будет. А в следующем сезоне мы ее обязательно увидим.

Она продолжает тренироваться, сейчас тренируется в Тюмени. Кстати, как и Вероника (Степанова), очень много времени провела на высоте», – сказал Сорин.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартовал в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени