Пеллегрино о серебре ЧМ: «Теперь можно помечтать о чуть большем. Здорово, что тренировочные будни окупились еще одной медалью»

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал о памятных моментах на чемпионатах мира.

Накануне Пеллегрино и Франческо де Фабиани взяли серебро в командном спринте на ЧМ в Планице. Победили норвежцы Йоханнес Клэбо и Пол Гульберг.

«О чем я подумал, когда догнал Клэбо? Все в порядке: медаль в кармане. Теперь можно помечтать о чуть большем.

В памяти всплыли два эпизода: финал индивидуального спринта на чемпионате мира 2017 года в Лахти. Клэбо тогда выиграл свою первую медаль на чемпионатах – бронзовую. Я стал победителем. А потом чемпионат 2019 года в Австрии, когда мы вместе с Франческо (де Фабиани) были третьими, а Норвегия – первой.

Спустя несколько лет мы снова в финале. Мы по-прежнему вместе с моим другом, парнем из той же деревни, что и я. Это здорово, что все наши совместные тяжелые тренировочные будни окупились еще одной медалью», – сказал Пеллегрино.