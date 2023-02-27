Пеллегрино о серебре ЧМ: «Теперь можно помечтать о чуть большем. Здорово, что тренировочные будни окупились еще одной медалью»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии сборная Италии Федерико Пеллегрино Йоханнес Клэбо Франческо де Фабиани Лыжи

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал о памятных моментах на чемпионатах мира.

Накануне Пеллегрино и Франческо де Фабиани взяли серебро в командном спринте на ЧМ в Планице. Победили норвежцы Йоханнес Клэбо и Пол Гульберг.

«О чем я подумал, когда догнал Клэбо? Все в порядке: медаль в кармане. Теперь можно помечтать о чуть большем.

В памяти всплыли два эпизода: финал индивидуального спринта на чемпионате мира 2017 года в Лахти. Клэбо тогда выиграл свою первую медаль на чемпионатах – бронзовую. Я стал победителем. А потом чемпионат 2019 года в Австрии, когда мы вместе с Франческо (де Фабиани) были третьими, а Норвегия – первой.

Спустя несколько лет мы снова в финале. Мы по-прежнему вместе с моим другом, парнем из той же деревни, что и я. Это здорово, что все наши совместные тяжелые тренировочные будни окупились еще одной медалью», – сказал Пеллегрино.

2 комментария

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Klen2005
Молодцы итальянцы боролись, не сдавались. Интересно было смотреть как догнали норвежцев. Жаль не перегнали.
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Александр Скворцов
Молодец Пеллегрино! Просто молодец!
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