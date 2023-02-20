Устюгов планирует пробежать все гонки на турнире «Чемпионские высоты»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете сообщил, что планирует выступить во всех гонках соревнований «Чемпионские высоты».

Турнир пройдет с 23 февраля по 5 марта. В программе соревнований шесть гонок: спринт, командный спринт, гонка с раздельным стартом, скиатлон, эстафета и марафон.

«Хотелось бы пробежать все гонки. Посмотрим, как пойдет», – сказал Устюгов.