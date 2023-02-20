Устюгов планирует пробежать все гонки на турнире «Чемпионские высоты»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов сообщил, что планирует выступить во всех гонках соревнований «Чемпионские высоты». 

Турнир пройдет с 23 февраля по 5 марта. В программе соревнований шесть гонок: спринт, командный спринт, гонка с раздельным стартом, скиатлон, эстафета и марафон. 

«Хотелось бы пробежать все гонки. Посмотрим, как пойдет», – сказал Устюгов.

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»

3 комментария

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закрыт по беспределу
Это бодрит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Лосю удачи в гонках
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Вперёд, Серёжа. Успехов
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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