Горные лыжи. Чемпионат мира. Сен-Жермен победила в слаломе, Шиффрин – 2-я, Дюрр – 3-я
Канадская горнолыжница Лоренс Сен-Жермен выиграла слалом на чемпионате мира во Франции.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Мерибель, Франция
Женщины
Слалом
1. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1.43,15
2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,57
3. Лена Дюрр (Германия) – 0,69
4. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 0,71
5. Петра Влхова (Словакия) – 0,85
6. Алине Даниот (Швейцария) – 0,97
7. Сара Хектор (Швеция) – 1,12
8. Лара Делла Мея (Италия) – 1,19
🙃
И всего лишь вторая в истории.
Очень жаль Венди Холденер, которая была так хороша в первой попытке и шла с хорошим графиком во второй попытке, но чрезмерный риск, в итоге, привел к тому, что она зацепила лыжей флаг и сошла с трассы.
Канадка Сен Жермен в этом году ни разу не была на подиуме в Кубке Мира, но сегодня она решила рисковать по полной, что принесло ей такое неожиданное золото и звание чемпионки мира в слаломе. Еще одна сенсация!
Петра Вылхова без единой медали уезжает с этого чемпионата - как у нее этот сезон пошел не очень с самого начала, так и продолжается. Посмотрим, сможем ли она собраться на оставшиеся гонки в Кубке Мира.
Уже даже трудно представить, что будет завтра у мужчин