Горные лыжи. Чемпионат мира. Сен-Жермен победила в слаломе, Шиффрин – 2-я, Дюрр – 3-я

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Канадская горнолыжница Лоренс Сен-Жермен выиграла слалом на чемпионате мира во Франции.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Мерибель, Франция

Женщины

Слалом

1. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1.43,15

2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,57

3. Лена Дюрр (Германия) – 0,69

4. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 0,71

5. Петра Влхова (Словакия) – 0,85

6. Алине Даниот (Швейцария) – 0,97

7. Сара Хектор (Швеция) – 1,12

8. Лара Делла Мея (Италия) – 1,19

9 комментариев

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radio_weiss
Ответ Йенс Мустерманн
Канадка стала чемпионкой мира 🙃
С 18-м стартовым номером
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radio_weiss
Ответ Вегетарианец_
Видимо, Микаэлу так сильно зажало во второй попытке, что она прошла ее из рук вон плохо, допустив много ошибок, которые, в итоге, вылились в проигрыш Сен-Жермен почти 1,20 секунды только по второй трассе. С другой стороны, 1 золото и 2 серебра по итогам чемпионата мира-2023 - очень даже хороший результат, но сколько же было упущенных возможностей, с учетом комбинации и сегодняшнего слалома. Очень жаль Венди Холденер, которая была так хороша в первой попытке и шла с хорошим графиком во второй попытке, но чрезмерный риск, в итоге, привел к тому, что она зацепила лыжей флаг и сошла с трассы. Канадка Сен Жермен в этом году ни разу не была на подиуме в Кубке Мира, но сегодня она решила рисковать по полной, что принесло ей такое неожиданное золото и звание чемпионки мира в слаломе. Еще одна сенсация! Петра Вылхова без единой медали уезжает с этого чемпионата - как у нее этот сезон пошел не очень с самого начала, так и продолжается. Посмотрим, сможем ли она собраться на оставшиеся гонки в Кубке Мира.
Я ещё добавлю, что Мика во второй попытке показала 27-й из 28 финишировавших результат.
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Йенс Мустерманн
Канадка стала чемпионкой мира
🙃
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PolarBear
Молодца кленовый лист на этом чемпионате
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gerr_max
Первая с 1960 года победа Канады в женском слаломе.
И всего лишь вторая в истории.
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Вегетарианец_
Видимо, Микаэлу так сильно зажало во второй попытке, что она прошла ее из рук вон плохо, допустив много ошибок, которые, в итоге, вылились в проигрыш Сен-Жермен почти 1,20 секунды только по второй трассе. С другой стороны, 1 золото и 2 серебра по итогам чемпионата мира-2023 - очень даже хороший результат, но сколько же было упущенных возможностей, с учетом комбинации и сегодняшнего слалома.
Очень жаль Венди Холденер, которая была так хороша в первой попытке и шла с хорошим графиком во второй попытке, но чрезмерный риск, в итоге, привел к тому, что она зацепила лыжей флаг и сошла с трассы.
Канадка Сен Жермен в этом году ни разу не была на подиуме в Кубке Мира, но сегодня она решила рисковать по полной, что принесло ей такое неожиданное золото и звание чемпионки мира в слаломе. Еще одна сенсация!
Петра Вылхова без единой медали уезжает с этого чемпионата - как у нее этот сезон пошел не очень с самого начала, так и продолжается. Посмотрим, сможем ли она собраться на оставшиеся гонки в Кубке Мира.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну это просто обалденский итог. Ни одного подиума никогда не было, а тут сразу титул чемпионки мира. Мика удивительно проиграла. Венди шла на все деньги и шла здорово, но вот опять что-то мешает.
Уже даже трудно представить, что будет завтра у мужчин
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gerr_max
Канадки конечно повезло. Должна была Холднер выигрывать, если не сход.
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Сергей Юрьевич
кто это😏🧐🧐выйграл то 😵‍💫😵‍💫
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