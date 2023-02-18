Горные лыжи. Чемпионат мира. Сен-Жермен победила в слаломе, Шиффрин – 2-я, Дюрр – 3-я

Канадская горнолыжница Лоренс Сен-Жермен выиграла слалом на чемпионате мира во Франции.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Мерибель, Франция

Женщины

Слалом

1. Лоренс Сен-Жермен (Канада) – 1.43,15

2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,57

3. Лена Дюрр (Германия) – 0,69

4. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 0,71

5. Петра Влхова (Словакия) – 0,85

6. Алине Даниот (Швейцария) – 0,97

7. Сара Хектор (Швеция) – 1,12

8. Лара Делла Мея (Италия) – 1,19