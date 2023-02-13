Никита Крюков: «Если Каминский вдруг совсем не будет справляться в биатлоне, думаю, он позвонит и что‑то мне предложит»
Олимпийский чемпион в лыжном спринте Никита Крюков высказался о возможности совместной работы с тренером сборной России по биатлону Юрием Каминским.
Каминский ранее был тренером Крюкова.
— Каминский не зовет вас к себе тренером в биатлон?
— Думаю, ему помощь нужна, но у него хватает помощников в штабе. Если вдруг совсем не будет справляться, думаю, Юрий Михайлович позвонит и что‑то предложит.
— Вы готовы, если позовет?
— Еще не знаю.
— Ваша история с китайской сборной завершена? Они больше не звали вас?
— С Китаем я отработал, да. Получил хороший опыт, ни о чем не жалею и двигаюсь дальше.
— Китайцы оценивали вашу работу? Довольны сотрудничеством с вами?
— Не получил от них никакой обратной связи. Восток — дело тонкое, надо понять их.
— Чем сейчас занимаетесь?
— Я сейчас являюсь старшим тренером по гонкам с препятствиями. В прошлом году на чемпионате мира наш спортсмен выиграл золото. Надеюсь, в этом была и моя заслуга. Буду стараться развивать этот молодой вид спорта. Тем более нас пускают на международные старты, — сказал Крюков.
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