Никита Крюков: «Если Каминский вдруг совсем не будет справляться в биатлоне, думаю, он позвонит и что‑то мне предложит»

Теги сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков Юрий Каминский Матч ТВ Лыжи

Олимпийский чемпион в лыжном спринте Никита Крюков высказался о возможности совместной работы с тренером сборной России по биатлону Юрием Каминским. 

Каминский ранее был тренером Крюкова. 

— Каминский не зовет вас к себе тренером в биатлон?

— Думаю, ему помощь нужна, но у него хватает помощников в штабе. Если вдруг совсем не будет справляться, думаю, Юрий Михайлович позвонит и что‑то предложит.

— Вы готовы, если позовет?

— Еще не знаю.

— Ваша история с китайской сборной завершена? Они больше не звали вас?

— С Китаем я отработал, да. Получил хороший опыт, ни о чем не жалею и двигаюсь дальше.

— Китайцы оценивали вашу работу? Довольны сотрудничеством с вами?

— Не получил от них никакой обратной связи. Восток — дело тонкое, надо понять их.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Я сейчас являюсь старшим тренером по гонкам с препятствиями. В прошлом году на чемпионате мира наш спортсмен выиграл золото. Надеюсь, в этом была и моя заслуга. Буду стараться развивать этот молодой вид спорта. Тем более нас пускают на международные старты, — сказал Крюков.

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3 комментария

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Элси Ринген
Тут интересно другое. Что в неолимпийских видах спорта проблем с допуском россиян почему-то нет.
+1
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+1
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тоторо
Ответ Пенчекряк
Каминский может и взял бы, но Майгуров
каминский почему то не хочет его брать, видимо после истории с истоминым боится, что его группу опять раздербанят
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенчекряк
Каминский может и взял бы, но Майгуров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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