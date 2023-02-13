Никита Крюков: «Если Каминский вдруг совсем не будет справляться в биатлоне, думаю, он позвонит и что‑то мне предложит»

Олимпийский чемпион в лыжном спринте высказался о возможности совместной работы с тренером сборной России по биатлону Юрием Каминским.

Каминский ранее был тренером Крюкова.

— не зовет вас к себе тренером в биатлон?

— Думаю, ему помощь нужна, но у него хватает помощников в штабе. Если вдруг совсем не будет справляться, думаю, Юрий Михайлович позвонит и что‑то предложит.

— Вы готовы, если позовет?

— Еще не знаю.

— Ваша история с китайской сборной завершена? Они больше не звали вас?

— С Китаем я отработал, да. Получил хороший опыт, ни о чем не жалею и двигаюсь дальше.

— Китайцы оценивали вашу работу? Довольны сотрудничеством с вами?

— Не получил от них никакой обратной связи. Восток — дело тонкое, надо понять их.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Я сейчас являюсь старшим тренером по гонкам с препятствиями. В прошлом году на чемпионате мира наш спортсмен выиграл золото. Надеюсь, в этом была и моя заслуга. Буду стараться развивать этот молодой вид спорта. Тем более нас пускают на международные старты, — сказал Крюков.