Александр Панжинский: «МОК – эвент-агентство, которое проплачивается спонсорами, в первую очередь американскими. Кто платит, тот и диктует правила»

Теги лыжные гонки МОК Александр Панжинский Париж-2024 Лыжи

Серебряный призер Ванкувера-2010 в лыжном спринте Александр Панжинский поделился мнением о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Если нет письменного требования отказываться от страны и от политики государства, что, в свою очередь, является нарушением закона, а есть только выступление в нейтральном статусе, как это было на последних трех Олимпиадах, то я не вижу в этом проблем.

Профессиональные спортсмены олимпийского уровня должны соревноваться с лучшими в мире. Лыжный спорт у нас в стране сейчас на высоком уровне, но сколько он еще сумеет его удерживать? Один-два года?

Дальше начнет падать, поэтому нам надо возвращаться на международный уровень. Условия могут быть для нас не самыми приятными, будет коробить, что выступаем без флага и гимна, но за неимением другого мы, стиснув зубы, должны будем играть по их правилам.

К сожалению, МОК – эвент-агентство, которое проплачивается спонсорами, в первую очередь – американскими. Соответственно, кто платит, тот и диктует правила.

Пока альтернативы Олимпийским играм нет, нужно и в них участвовать, и создавать альтернативу, если мы не хотим подчиняться. Рубить сплеча и говорить, что без нас мировой спорт загнется – неправильно, такого не будет, они и без нас проживут.

Нам будет хуже в разы, поэтому не стоит отказываться от выдвигаемых условий, если они не противоречат моральным принципам спортсмена, каждый должен его сделать сам», – сказал Панжинский. 

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3 комментария

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NoWar
Ответ sdzrghx
Иными словами он сказал следующее: нам не впервой унижаться (три олимпиады без опознавательных знаков позади)... мы слабые, правила диктуем не мы, поэтому будем подчиняться и дальше... ПОЗОРНИК!!! а на каком основании россияне должны выступать без флага и гимна? он бы хоть головой думал, а то достало уже это рабское мышление...
"мы слабые, правила диктуем не мы"-------------------------------А Россия никак не может диктовать правила. Правила диктуют члены МОК, а их более 100, а также спонсоры -тут Панжинский прав на 100%. Поэтому России только остается либо выполнять решения МОК, либо уходить из МОК. Но надо понимать (и тут тоже Панжинский прав), что уход из МОК ударит по всему российскому спорту.
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sdzrghx
Иными словами он сказал следующее: нам не впервой унижаться (три олимпиады без опознавательных знаков позади)... мы слабые, правила диктуем не мы, поэтому будем подчиняться и дальше... ПОЗОРНИК!!! а на каком основании россияне должны выступать без флага и гимна? он бы хоть головой думал, а то достало уже это рабское мышление...
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