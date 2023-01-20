Александр Терентьев: «До последнего надеялся, что нас пустят на первый этап Кубка мира. Но в конце августа или в сентябре стало ясно, что будем бегать только в России»
Двукратный призер Олимпиады-2022 Александр Терентьев высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов.
– По вашим ощущениям, надолго Россию отстранили?
– Да никто не может этого предположить сейчас. Я ведь до последнего надеялся, что нас в Руку на первый этап Кубка мира пустят. Но в конце августа, кажется, или в сентябре – точно не помню уже, стало ясно, что мы будем бегать только в России.
Наверное, это было, когда последовала серия заявлений норвежцев на политические темы. Я на слова внимания не обращал, но было понятно, что раз норвежцы так резко против, то нас не пустят. Они многое решают в лыжном мире.
– А сейчас соперники искренне считают, что не нужно россиян пускать?
– Тут в головы им не залезешь. Они могут и искренне так считать, а могут им и диктовать, что говорить. Да я не задумываюсь об этом, не вижу в этом смысла.
Ну и по поводу возвращения: когда Елена Валерьевна (Вяльбе) скажет команде, что, мол, ребята, билеты заказаны, фура поехала, а вы бежите на Кубке мира, тогда мы поверим, что вернулись, – сказал Терентьев.
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