Горные лыжи. Кубок мира. Гут-Бехрами победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Бассино – 3-я
Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Австрии.
Горные лыжи
Кубок мира
Санкт-Антон, Австрия
Женщины
Супергигант
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.17,26
2. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,15
3. Марта Бассино (Италия) – 0,19
4. Елена Куртони (Италия) – 0,52
5. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 0,79
6. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,99
7. Ромейн Мирадоли (Франция) – 1,02
8. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 1,04
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