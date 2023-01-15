Горные лыжи. Кубок мира. Гут-Бехрами победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Бассино – 3-я

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Австрии.

Горные лыжи

Кубок мира

Санкт-Антон, Австрия

Женщины

Супергигант

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.17,26

2. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,15

3. Марта Бассино (Италия) – 0,19

4. Елена Куртони (Италия) – 0,52

5. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 0,79

6. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,99

7. Ромейн Мирадоли (Франция) – 1,02

8. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 1,04