Халварссон о тестировании россиян на допинг: «Мы должны позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России?»
Шведский лыжник Калле Халварссон высказался о тестировании российских лыжников на допинг.
По его мнению, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не проверяет россиян должным образом, потому что они отстранены от международных соревнований.
– Мы должны просто позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России? Ситуация довольно специфическая.
– Вы опасаетесь, что за время отстранения может произойти что-то нечистое?
– Да. Я никому не верю, но уверен, есть те, кто верит, – сказал Халварссон.
Швед считает, что россияне должны пройти карантин перед тем, как вернуться на международные старты.
– Должно пройти время, в течение которого их будут тестировать. Может быть, год.
– Целый год?
– Да, не меньше, – заявил шведский лыжник.
В WADA, комментируя ситуацию с проверкой российских лыжников, заявили, что тестирование продолжается в обычном режиме – его осуществляет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Международная федерация лыжных видов (FIS).
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