Халварссон о тестировании россиян на допинг: «Мы должны позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России?»

Теги допинг сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS сборная Швеции WADA РУСАДА Калле Халварссон Лыжи

Шведский лыжник Калле Халварссон высказался о тестировании российских лыжников на допинг. 

По его мнению, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не проверяет россиян должным образом, потому что они отстранены от международных соревнований. 

– Мы должны просто позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России? Ситуация довольно специфическая. 

– Вы опасаетесь, что за время отстранения может произойти что-то нечистое?

– Да. Я никому не верю, но уверен, есть те, кто верит, – сказал Халварссон. 

Швед считает, что россияне должны пройти карантин перед тем, как вернуться на международные старты. 

– Должно пройти время, в течение которого их будут тестировать. Может быть, год.

– Целый год? 

– Да, не меньше, – заявил шведский лыжник. 

В WADA, комментируя ситуацию с проверкой российских лыжников, заявили, что тестирование продолжается в обычном режиме – его осуществляет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Международная федерация лыжных видов (FIS).  

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21 комментарий

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Sport Gr
Вы это кто?Вроде допускать это не прерогатива спортсменов.
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justbored
that’s just like your opinion, dude.
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baldik
Количество сумасшедших увеличивается в арифметической прогрессии.
+1
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Любитель побеждать
Логично, все же знают чем шведы занимаются в Швеции
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Maxim Vasnechov
А он шарит в российской системе.
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Maxim Vasnechov
Ответ titov-and-trubach
Вот даже если банально логику включить: зачем отлученным от международных соревнований принимать допинг? Халварссон глупый или прикидывается?
Бггг. За некоторые внутрироссийские старты неплохо платят. + Сборная какого региона лучше себя покажет, те и больше финансирования получат. Самое время занятся.
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Олег Кузнецов
Ответ Papa Bear
Он там у Клэбо не спрашивал, что ему в ингалятор заливают случаем?
Ну я тоже шведам тоже совсем не доверяю...и что?)
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закрыт по беспределу
Ответ ekaterina_)))
Не удивлена, что Калле не хочет чтобы наши возвращались, ведь сейчас Калле даже на подиумы попадает)
Что есть, то есть.
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BuTaJIbKa
Ответ titov-and-trubach
Вот даже если банально логику включить: зачем отлученным от международных соревнований принимать допинг? Халварссон глупый или прикидывается?
как раз самое время, особенно - если снижен контроль. Не зря же ввели внесоревновательное тестирование в своё время
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kokorinho
Сказочный...
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Алексей Мареев
Ответ titov-and-trubach
Вот даже если банально логику включить: зачем отлученным от международных соревнований принимать допинг? Халварссон глупый или прикидывается?
Чтоб победить на Кубке губернатора Ханты-Мансийска...
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Джефф Лебовски
Ответ And-Rover
А вот и брат Самуэльсона объявился. Какая прелесть.
Ну, совет им да любовь 🥴
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titov-and-trubach
Вот даже если банально логику включить: зачем отлученным от международных соревнований принимать допинг? Халварссон глупый или прикидывается?
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ekaterina_)))
Не удивлена, что Калле не хочет чтобы наши возвращались, ведь сейчас Калле даже на подиумы попадает)
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efremovms@gmail.com
Вы сначала о новинках нам расскажите,невинные.
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Маргарита Михайловна
Ну РУСАДА точно не стоит доверять. Всем известно что эта контора занимается прикрытием особо приближённых допингистов.
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milan111
Год😀😀😀а почему не 5 лет?Сказочник Ганс Христиан Андерсон
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And-Rover
А вот и брат Самуэльсона объявился. Какая прелесть.
+5
-1
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Papa Bear
Он там у Клэбо не спрашивал, что ему в ингалятор заливают случаем?
+15
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Pertinax Gandi
Напротив ещё одного ставим галочку.
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сервисник
Был лучшего мнения о Калле
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