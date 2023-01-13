Халварссон о тестировании россиян на допинг: «Мы должны позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России?»

Шведский лыжник высказался о тестировании российских лыжников на допинг.

По его мнению, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не проверяет россиян должным образом, потому что они отстранены от международных соревнований.

– Мы должны просто позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России? Ситуация довольно специфическая.

– Вы опасаетесь, что за время отстранения может произойти что-то нечистое?

– Да. Я никому не верю, но уверен, есть те, кто верит, – сказал Халварссон.

Швед считает, что россияне должны пройти карантин перед тем, как вернуться на международные старты.

– Должно пройти время, в течение которого их будут тестировать. Может быть, год.

– Целый год?

– Да, не меньше, – заявил шведский лыжник.

В WADA, комментируя ситуацию с проверкой российских лыжников, заявили, что тестирование продолжается в обычном режиме – его осуществляет Российское антидопинговое агентство ( ) и Международная федерация лыжных видов ( ).