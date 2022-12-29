Дмитрий Губерниев: «Лучший спортсмен 2022 года – однозначно Большунов. Звание лучшей спортсменки я бы разделил между Непряевой и Щербаковой»

Теги лыжные гонки Юрий Бородавко Дмитрий Губерниев женское катание Наталья Непряева Александр Большунов Анна Щербакова Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого он считает лучшим спортсменом 2022 года. 

«Лучший спортсмен 2022 года – это однозначно Александр Большунов. Король лыж, трехкратный олимпийский чемпион, гениальный спортсмен.

Звание лучшей спортсменки я бы разделил между Натальей Непряевой и Анной Щербаковой.

Что касается тренера года, то здесь все тоже очевидно. Это Юрий Викторович Бородавко, наставник Большунова, Непряевой, Спицова и других наших лыжников», – заявил Губерниев.

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9 комментариев

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La Gushka
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Ответ Osik92
Разделить премию нельзя надо вручить одной
Казнить нельзя помиловать...
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Evgeniy Kropachev
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а где же панч про Шляпу?

или всё, раунд за соперником?
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Жанна Авдеева
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Ответ Алексей Мирутко
Диме нужно уже свою премию учредить : статуэтка в виде губы. Каждому заслуженному по губе (по губам)
Ещё премия
закатай губу
+3
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Жанна Авдеева
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Ответ Алексей Мирутко
Диме нужно уже свою премию учредить : статуэтка в виде губы. Каждому заслуженному по губе (по губам)
Шедевр
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AllaS
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Странно, что Непряеву не отметили никак , результаты сезона у нее впечатляющие. Не нашлось для нее Премии.
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Osik92
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Разделить премию нельзя надо вручить одной
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Алексей Мирутко
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Диме нужно уже свою премию учредить : статуэтка в виде губы. Каждому заслуженному по губе (по губам)
+7
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Блинчик
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Предатель.
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Назар Игорь
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Лучший комментатор Губерниев, это даже не обсуждается. Гений репортажа, правда непризнанный.
А уж как превозносить умеет себя, любимого. Жаль что подавляющее большинство любителей спорта его терпеть не могут, но они конечно же ошибаются. Его поймут только через много лет.
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