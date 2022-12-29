Дмитрий Губерниев: «Лучший спортсмен 2022 года – однозначно Большунов. Звание лучшей спортсменки я бы разделил между Непряевой и Щербаковой»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого он считает лучшим спортсменом 2022 года.

«Лучший спортсмен 2022 года – это однозначно . Король лыж, трехкратный олимпийский чемпион, гениальный спортсмен.

Звание лучшей спортсменки я бы разделил между Натальей Непряевой и .

Что касается тренера года, то здесь все тоже очевидно. Это Юрий Викторович Бородавко, наставник Большунова, Непряевой, Спицова и других наших лыжников», – заявил Губерниев.