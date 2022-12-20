Терентьев об отстранении: «Те, кто занимал 20-е места, теперь стали десятыми. Не думаю, что они расстраиваются из-за нашего отсутствия»

Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Терентьев высказался об отстранении российских лыжников.

– Стартов на Кубке мира сильно не хватает?

– Естественно, грустно, что нас не пускают. Неприятно. Веселятся там без нас. Им-то какая разница? Те, кто занимал 20-е места, теперь стали десятыми. Им это только в плюс. Поэтому не думаю, что они расстраиваются из-за нашего отсутствия.

– Пристально следишь?

– Смотрю этапы. Интересно, как там бегают. При этом спринты не смотрю особо, только финалы в них и гонки на длинные дистанции. Все же накладываются наши соревнования на их гонки.

– Недавно Клэбо проиграл в спринте Пеллегрино, хотя год норвежец никому не уступал. Причем последним, кто его побеждал, был именно ты...

– Да моя победа в Руке над Клэбо – не самое важное достижение. Да, Йоханнес самый сильный в спринте сейчас, у него сложно выиграть в целом. Но если бы мы с ним постоянно боролись, был бы другой разговор. А то один раз обогнали его, а потом десять раз проиграли... Так что это не повод для гордости.

– Не скучно смотреть на КМ в отсутствии россиян?

– Да не то, что скучно. Все равно борьба же есть. Пусть и между норвежцами. Конечно, отсутствие нас понижает интерес к турниру для многих стран. Российским же болельщикам, думаю, неинтересно сейчас смотреть, не за кого болеть. Собственно, популяризация лыжных гонок в мире в этом году наверняка меньше, чем раньше.

Понятно, что главные лыжные страны – Норвегия и Россия. Финны и шведы еще могут побороться... Когда мы бегали кросс с Легковым, он рассказывал, что в прошлом 15-20 человек могли бороться за победу. Всегда сложно было предсказать, кто выиграет конкретную гонку. Это гораздо интереснее, чем чередование побед Норвегии и России. Сейчас в лыжах выигрывают Большунов, Клэбо, а дальше все остальные. Но пока вообще просто идут победы Норвегии...

– Веришь в возвращение на международные старты к Олимпиаде 2026 года?

– Определенно, мы на это надеемся, тренируемся. Это и мотивирует.

– Появилось больше оптимизма после заявления НОК США о допуске российских спортсменов?

– Конечно. Радует, что они, можно сказать, трезвеют, ха-ха, – сказал Терентьев.