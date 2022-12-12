Губерниев о словах главы «Телеспорта» про показ Кубка России: «Ему нужно вручить орден Святого Страуса, который прячет голову в песок»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова генерального директора компании «Телеспорт» Петра Макаренко о показе Кубка России по лыжным гонкам.
На вопрос об отсутствии трансляций Макаренко ответил: «Проблемы нет. Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться».
«Петр Макаренко и Елена Вяльбе – это гении. Макаренко нужно вручить орден Святого Страуса, который по традиции прячет голову в песок.
Получается, что мы купили продукт, который нельзя показывать, потому что лыжи проходят в труднодоступных местах, а это орден Святой Труднодоступной Земли русской, который мы вручим Елене Вяльбе.
Мы купили продукт, который нельзя показывать, дальше купим еду, которую нельзя есть, а потом купим машину, на которой нельзя ездить.
Орден Петру Макаренко и Елене Вяльбе буду вручать лично. Буду перед ними снимать шляпу и восхищаться их талантом и жизнелюбием», – сказал Губерниев.
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