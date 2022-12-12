Губерниев о словах главы «Телеспорта» про показ Кубка России: «Ему нужно вручить орден Святого Страуса, который прячет голову в песок»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова генерального директора компании «Телеспорт» Петра Макаренко о показе Кубка России по лыжным гонкам.

На вопрос об отсутствии трансляций Макаренко ответил: «Проблемы нет. Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться».

«Петр Макаренко и – это гении. Макаренко нужно вручить орден Святого Страуса, который по традиции прячет голову в песок.

Получается, что мы купили продукт, который нельзя показывать, потому что лыжи проходят в труднодоступных местах, а это орден Святой Труднодоступной Земли русской, который мы вручим Елене Вяльбе.

Мы купили продукт, который нельзя показывать, дальше купим еду, которую нельзя есть, а потом купим машину, на которой нельзя ездить.

Орден Петру Макаренко и Елене Вяльбе буду вручать лично. Буду перед ними снимать шляпу и восхищаться их талантом и жизнелюбием», – сказал Губерниев.