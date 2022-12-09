«Год у нас был очень успешным. Довольны результатами». Вяльбе оценила работу ФЛГР в 2022 году
Елена Вяльбе оценила работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в 2022 году.
На Олимпиаде в Пекине сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.
«2022 год у нас был очень успешным. Довольны результатами.
В феврале закончились Олимпийские игры, мне кажется, что еще ничего критического не было. Президиум оценил нашу работу – все прекрасно.
У нас же только две оценки бывает: удовлетворительная и неудовлетворительная. У нас – удовлетворительная», – сказала Вяльбе.
Комментарии