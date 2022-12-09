«Год у нас был очень успешным. Довольны результатами». Вяльбе оценила работу ФЛГР в 2022 году

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Елена Вяльбе оценила работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в 2022 году. 

На Олимпиаде в Пекине сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

«2022 год у нас был очень успешным. Довольны результатами.

В феврале закончились Олимпийские игры, мне кажется, что еще ничего критического не было. Президиум оценил нашу работу – все прекрасно.

У нас же только две оценки бывает: удовлетворительная и неудовлетворительная. У нас – удовлетворительная», – сказала Вяльбе.

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