Елена Вяльбе: «Сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы. Новых фамилий мы не видим»
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.
В мужской гонке на 15 км победил Александр Большунов, в женской на 10 км – Вероника Степанова.
«Новых фамилий мы не видим. Конечно, сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы.
Сегодня не стартовали Терентьев, Наташа Непряева, но это было запланировано заранее. Невозможно бежать все этапы, график соревнований в России практически такой же, как на Кубке мира.
Теперь едем в Чусовой, все спортсмены едут», – сказала Вяльбе.
Комментарии