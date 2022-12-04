Елена Вяльбе: «Сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы. Новых фамилий мы не видим»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.

В мужской гонке на 15 км победил , в женской на 10 км – .

«Новых фамилий мы не видим. Конечно, сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы.

Сегодня не стартовали Терентьев, Наташа Непряева, но это было запланировано заранее. Невозможно бежать все этапы, график соревнований в России практически такой же, как на Кубке мира.

Теперь едем в Чусовой, все спортсмены едут», – сказала Вяльбе.