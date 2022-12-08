«Телеспорт» удалил сообщение об отсутствии прав на показ Кубка России по лыжным гонкам
Компания «Телеспорт» удалила сообщение об отсутствии прав на показ Кубка России по лыжным гонкам.
7 декабря в чате телеграм-канала «Телеспорт» пользователь задал вопрос о трансляции лыжных гонок. Представитель компании в ответ написал следующее: «Прав на показ Кубка России по лыжным гонкам у нас нет, поэтому и трансляций нет».
Сейчас это сообщение удалено.
В сентябре глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат «Телеспорту».
Первые два этапа Кубка России в Вершине Теи не были показаны по ТВ.
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
«Телеспорт» о показе Кубка России по лыжным гонкам: «У нас нет прав на показ, поэтому нет трансляций»
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