Вяльбе о погоде в Вершине Теи: «Вы считаете, что минус 19 – это холодно? Мы занимаемся лыжными гонками, а не плаванием на открытой воде»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о погодных условиях в Вершине Теи, где пройдет второй этап Кубка России.

«Откуда у вас информация, что на Вершине Теи холодно? Прогноз погоды? Сколько он показывает? Минус 19? И вы считаете, что это холодно?

Я считаю, что мы занимаемся лыжными гонками, а не плаванием на открытой воде. Нормальная температура воздуха. Минус 19 градусов переносятся там очень легко», – сказала Вяльбе.

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи