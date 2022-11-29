Вяльбе о погоде в Вершине Теи: «Вы считаете, что минус 19 – это холодно? Мы занимаемся лыжными гонками, а не плаванием на открытой воде»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о погодных условиях в Вершине Теи, где пройдет второй этап Кубка России.
«Откуда у вас информация, что на Вершине Теи холодно? Прогноз погоды? Сколько он показывает? Минус 19? И вы считаете, что это холодно?
Я считаю, что мы занимаемся лыжными гонками, а не плаванием на открытой воде. Нормальная температура воздуха. Минус 19 градусов переносятся там очень легко», – сказала Вяльбе.
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи
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