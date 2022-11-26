Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал 50-ю победу в личных гонках на Кубке мира.

Сегодня в Финляндии Клэбо занял первое место в классической «разделке» на 10 км.

На счету Клэбо 43 личные победы в гонках, а также 7 побед в общих зачетах многодневок, которые учитываются в зачете Кубка мира. Это лучший результат в истории лыжных гонок.

Второе место по количеству побед (46) занимает еще один норвежец – восьмикратный олимпийский чемпион Бьорн Дэли.