Юрий Бородавко: «Непряевой сейчас очень тяжело, она далека от своих лучших кондиций. Будем надеяться, постепенно наберет форму»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Наталья Непряева сейчас далека от своей лучшей формы.
Сегодня Непряева стала второй в коньковой «разделке» на 5 км на первом этапе Кубка России, уступив Веронике Степановой.
«Мы же давно говорим, что конкуренция — это всегда здорово. Поэтому это абсолютно нормально.
Наталье сейчас очень тяжело. Она очень далека от своих лучших кондиций. Будем надеяться, с каждой гонкой она постепенно будет набирать форму», – сказал Бородавко.
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