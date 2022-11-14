Вероника Степанова: «Для меня борьба идет не только и не столько на лыжне, но и в медийном пространстве. Да, с тиктокерами»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете поделилась мнением о влиянии известных людей на подростков.

«Уезжаю из Ханты-Мансийска в хороших чувствах. Дело не только в том, что здесь отличные условия для тренировок.

Для меня куда важнее другое: на наши тренировки и контрольные старты пришли и приехали посмотреть десятки, сотни юных лыжников. Некоторых привезли родители за сотни километров.

Для меня чрезвычайно важно осознавать, что делаю что-то полезное, а не просто тренируюсь по пять часов в день, чтобы потом взобраться на пьедестал и призовые заработать.

В 12 лет мы все начинаем искать, с кого бы «делать жизнь». Нравится это нам это или нет, но это редко «хороший человек, но скромница». У объекта преклонения должны быть внешние атрибуты успеха – достижения, слава, поклонники, деньги.

Казалось бы, ведущих спортсменов всем этим судьба не должна обделять, но реальность несколько иная.

Изучаю рейтинг лидеров общественного мнения среди россиян и вижу приписку «Ни один спортсмен и деятель науки в рейтинг не вошел». То, что ученых нет среди топ инфлюенсеров – удивительно и неправильно, но, думаю, ученые сами разберутся, что с этим делать (или не делать).

Меня, профессиональную спортсменку, беспокоит, что в перечне нет атлетов. Вот в США – есть, в Германии вообще список лидеров соцсетей выглядит как состав сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

Самый главный инфлюенсер планеты – спортсмен. Криштиану Роналду его зовут, может, слышали? А у нас «...в рейтинг не вошли».

Соревноваться с профессиональными инфлюенсерами непросто. На них работают команды профессионалов, они куда ближе к студиям прямого эфира на телевидении, они знают, на каких струнах аудитории играть – и многие делают это виртуозно просто.

А что я? Тренируюсь 4-6 часов в день, выступаю далеко от столиц. И еще не люблю демонстрировать достаток и атрибуты «красивой жизни». Последнее важно для подростка, я ещё недавно сама была им. <...>

Я точно знаю, что для меня борьба идет не только и не столько на лыжне, но и в медийном пространстве. Да, с тиктокерами, точнее, бывшими тиктокерами.

Государство мне довольно щедро платит за исполнение неких функций. Одна из них – привести как можно больше 12-летних девочек если не в спорт, то к здоровому образу жизни. Без алкоголя, сигарет, наркотиков и беременностей в школьном возрасте.

Объяснить простые, понятные вещи: победишь лень, займешься спортом – научишься побеждать в жизни и на лыжне (дорожке, арене, площадке). А в качестве бонуса получишь сильное, здоровое тело», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».