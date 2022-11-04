Сергей Устюгов: «Первый старт в сезоне планирую провести в конце ноября, чтобы быть хотя бы близко к хорошей форме»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов сообщил, что рассчитывает провести первую гонку в сезоне в конце ноября.

Лыжник пропустит первый этап Кубка России из-за проблем со здоровьем.

«Свой первый старт планирую провести в конце ноября, чтобы быть в хорошей форме. Хотя бы близко к хорошей форме.

Я созванивался с тренером и сказал, что готов работать и тренироваться по плану, приводить себя в боевой порядок», – сказал Устюгов.