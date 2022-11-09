Клэбо пропустит спринт на открытии сезона в Бейтостолене, но планирует выступить в остальных гонках

Пятикратный олимпийский чемпион не выступит в классическом спринте на открытии сезона в Бейтостолене (19-21 ноября).

Клэбо планирует выступить в классической гонке с раздельным стартом на 10 км, а также в гонке преследования.

Как отмечается, лыжник все еще не до конца восстановился после травмы бедра, полученной летом. Сейчас он проводит сбор в Ливиньо.

Решение об участии Клэбо в первом этапе Кубка мира в Руке (25-27 ноября) пока не принято.