Евгений Дементьев: «Насколько долго будет продолжаться бан спортсменов? Хотелось бы, чтобы поскорее все закончилось в нашу пользу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев FIS Лыжи

Олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев высказался о том, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян.

«Скорее никаких надежд не было в связи со всей этой ситуацией и обстановкой. На весенних этапах Кубка мира решение задержалось, но было принято не в нашу пользу.

Насколько долго будет продолжаться бан? Хотелось бы, чтобы вообще поскорее все это закончилось в нашу пользу. Не только отстранение, но и вообще все, что сейчас происходит.

Полная несправедливость по отношению к спортсменам и не только», – сказал Дементьев.

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