ФЛГР запросила отсрочку для лыжника Тимашова и начальника сборной Борисова, получивших повестки («Матч ТВ»)

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запросила у Министерства спорта РФ отсрочку для лыжника Антона Тимашова и начальника команды Романа Борисова, получивших повестки в военкомат.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тимашову 26 лет. На молодежном чемпионате мира-2019 он занимал четвертое место в масс-старте, а перед началом сезона-2022/23 вошел в состав основной сборной России – в группу Олега Перевозчикова и Данила Акимова.

Борисову 42 года, в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) он взаимодействует с ФГБУ ЦСП и Министерством спорта по вопросам учебно-тренировочных сборов команды основного состава.

Лыжник сборной России Тимашов и начальник команды Борисов получили повестки в военкомат («Матч ТВ»)