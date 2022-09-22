Сергей Ридзик: «Правильно, что Легкова не выбрали в комиссию ОКР. Человек, который не борется за интересы спортсменов, не имеет права там находиться»

Двукратный олимпийский призер в ски-кроссе Сергей Ридзик считает верным решение не включать Александра Легкова в состав комиссии спортсменов ОКР.

Ранее сообщалось, что Ридзик стал одним из инициаторов снижения пенсионного возраста для спортсменов – Легков раскритиковал это предложение. Сам Ридзик позже заявил, что на самом деле речь шла о пенсионных надбавках для олимпийских медалистов.

«Вспоминая, как он расстроился, когда его не выбрали в комиссию спортсменов ОКР… Считаю, это было правильное решение.

Человек, который не борется за интересы спортсменов, людей, которых хочешь представлять, не имеет права там находиться. Я хоть и не вхожу в комиссию, но озвучиваю мнение многих», – сказал Ридзик.

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