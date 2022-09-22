Ридзик о снижении пенсионного возраста спортсменам: «Мои слова интерпретировали не совсем так. Я предлагал градацию выплаты стипендии»

Двукратный олимпийский призер в ски-кроссе Сергей Ридзик объяснил свои предложения о пенсиях для спортсменов.

Сообщалось, что на одном из заседаний комиссии спортсменов ОКР Ридзик выступил с инициативной снизить пенсионный возраст для атлетов.

«Мои слова интерпретировали не совсем так, как я предполагал. Предлагал не то чтобы понизить пенсионный возраст. Основная часть спортивного сообщества хочет вернуть ту систему, которая была в Советском Союзе и сохранилась в некоторых постсоветских странах.

Я предлагал градацию выплаты стипендии. Есть золотые медалисты, которые получают президентскую стипендию до конца дней, медалисты получают дополнительные надбавки по достижении пенсионного возраста.

Я предложил следующее: добавить третью категорию спортсменов, которые имеют право получать денежные выплаты – те, кто на нескольких Олимпиадах поднимались [на пьедестал] и подтверждали свое мастерство. У нас таких людей горстка, не так много. Они ничем не хуже золотых медалистов.

Сравнение спортсменов, учителей, шахтеров. Почему полицейских и военных никто не учитывает? Сравнивать не имеет смысла – разные профессии, разный труд обстоятельства. Я по образованию электрогазосварщик, поработал на комбинате. Знаю, какой это труд. Я выбрал спорт. Этой категории людей никто не запрещает бороться за свои интересы, дополнительные выплаты.

Второе мое предложение касается медицинских услуг, которые сейчас предоставляются спортсменам, пока они находятся в списках сборных. Я предложил сохранить за спортсменами возможность пользоваться услугами ФМБА (после завершения карьеры).

Говорят, что надо привлекать молодежь в спорт. Что такое спорт для молодежи? Социальный лифт, поддержка, зарплата, медицинское обследование, возможность соревноваться», – сказал Ридзик.

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