Елена Вяльбе: «Больше не задавайте мне вопросы про призовые. Будут спонсоры, никого мы не обидим»

заявила, что у лыжной команды в предстоящем сезоне будут спонсоры, а также прокомментировала информацию, что не покажет российские лыжные старты.

– Больше не задавайте мне вопросы про призовые. Будут спонсоры, никого мы не обидим. Об этом думают все, и Минспорт помогает, и другие люди.

Для нас очень многое делает компания «Телеспорт», в том числе и в поисках спонсоров. Могу опередить вас, вы наверняка спросите про телетрансляции. Они занимаются, у них права на нас, которые мы им передали.

Может, я и те, кто постарше, хотят видеть соревнования по телевизору. А молодые не хотят смотреть телевизор. Я уверена, что, как и прежде, как и в прошлом году, мы сделаем все возможное, чтобы все, кто хотят поболеть и увидеть лыжные соревнования, были охвачены.

– Люди пишут: «Хотим телевизор, но не на «Матч ТВ».

– Ха-ха-ха... Я буду надеяться, что «Телеспорт» это тоже слышит или где-нибудь потом это прочитает.

Мы понимаем, не к «Матчу» проблемы, не с телекомпанией проблемы... Все будет хорошо, давайте не будем нагнетать обстановку, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход

Дмитрий Губерниев: «Призовые для лыжников нашел я. Когда у ФЛГР не оставалось никакого пространства для маневра, я их поймал в ловушку, после чего и появились спонсоры»