Елена Вяльбе: «Больше не задавайте мне вопросы про призовые. Будут спонсоры, никого мы не обидим»

Теги телевидение сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Матч ТВ деньги Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что у лыжной команды в предстоящем сезоне будут спонсоры, а также прокомментировала информацию, что «Матч ТВ» не покажет российские лыжные старты. 

– Больше не задавайте мне вопросы про призовые. Будут спонсоры, никого мы не обидим. Об этом думают все, и Минспорт помогает, и другие люди.

Для нас очень многое делает компания «Телеспорт», в том числе и в поисках спонсоров. Могу опередить вас, вы наверняка спросите про телетрансляции. Они занимаются, у них права на нас, которые мы им передали.

Может, я и те, кто постарше, хотят видеть соревнования по телевизору. А молодые не хотят смотреть телевизор. Я уверена, что, как и прежде, как и в прошлом году, мы сделаем все возможное, чтобы все, кто хотят поболеть и увидеть лыжные соревнования, были охвачены.

– Люди пишут: «Хотим телевизор, но не на «Матч ТВ».

– Ха-ха-ха... Я буду надеяться, что «Телеспорт» это тоже слышит или где-нибудь потом это прочитает.

Мы понимаем, не к «Матчу» проблемы, не с телекомпанией проблемы... Все будет хорошо, давайте не будем нагнетать обстановку, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход

Дмитрий Губерниев: «Призовые для лыжников нашел я. Когда у ФЛГР не оставалось никакого пространства для маневра, я их поймал в ловушку, после чего и появились спонсоры»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные