Губерниев – Вяльбе: «Зачем лукавить? Это «Матч» к вам не обращался? Опять врете, товарищ Новосельцев»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Матч ТВ Лыжи

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что телеканал «Матч ТВ» не обращался по поводу прав на трансляцию российских лыжных стартов. 

«Матч ТВ» к нам не обращались. Права мы продали «Телеспорту», который ведет переговоры со всеми компаниями», – сказала Вяльбе. 

«Елена Валерьевна, ну зачем же лукавить? Это «Матч» к Вам не обращался? Опять врете, товарищ Новосельцев» (цитата из фильма «Служебный роман» – Sports.ru), – написал Губерниев. 

Губерниев о показе лыжных гонок: «Бег за медали без призовых россияне по телеку не увидят. ФЛГР сбагрила права на зимние старты сторонней организации»

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