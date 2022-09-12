Губерниев – Вяльбе: «Зачем лукавить? Это «Матч» к вам не обращался? Опять врете, товарищ Новосельцев»

отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) о том, что телеканал «Матч ТВ» не обращался по поводу прав на трансляцию российских лыжных стартов.

к нам не обращались. Права мы продали «Телеспорту», который ведет переговоры со всеми компаниями», – сказала Вяльбе.

«Елена Валерьевна, ну зачем же лукавить? Это «Матч» к Вам не обращался? Опять врете, товарищ Новосельцев» (цитата из фильма «Служебный роман» – Sports.ru), – написал Губерниев.

Губерниев о показе лыжных гонок: «Бег за медали без призовых россияне по телеку не увидят. ФЛГР сбагрила права на зимние старты сторонней организации»