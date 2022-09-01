Вероника Степанова: «Интерес к маркетингу и финансированию спорта – всерьез и надолго. Думаю, найду себя в этой сфере»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала об увлечении спортивным маркетингом.

«Любые интересы не статичны. С определенного времени в карьере… Нет, неправда.

А правда звучит так: с первых моих призовых в международной карьере меня стало интересовать все, что связано с финансированием международного спорта, связь между телевидением, рекламой, спонсорами и атлетами.

Кто заказывает музыку, кто ее оплачивает? Какова наша роль, что мы можем делать лучше в этой системе отношений – для развития своего спорта и для себя лично? Почему еще пять лет назад ты могла бегать в любых лыжных ботинках, а теперь контракты со спонсорами строго по схеме «лыжи + ботинки»?

Почему в биатлоне призовые растут, а в лыжах падают? Почему мы не используем те маркетинговые ходы, что стали привычными в других видах спорта? Интерес к спортивному маркетингу, к финансированию спорта – всерьез и надолго. Думаю, что я найду себя в этой сфере после завершения спортивной карьеры», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников