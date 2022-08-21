«Травма все еще дает о себе знать, но я иду на поправку». Клэбо выступит в двух гонках турнира Toppidrettsveka

Пятикратный олимпийский чемпион выступит в двух гонках турнира .

25 августа Клэбо пробежит классический спринт, а 26-го – коньковую гонку преследования на 15 км. Оба старта пройдут в Тронхейме.

В начале августа стало известно, что норвежец пока не может полноценно тренироваться из-за травмы в области задней поверхности бедра.

«Я с нетерпением жду возможности снова соревноваться. Соревнования – важная часть летней подготовки, и особенно классно, что это произойдет на домашних трассах.

В обеих гонках я сделаю все, что смогу. Я пропустил много тренировок, но по-прежнему очень верю, что все будет в порядке к началу сезона и особенно к главному старту сезона – ЧМ-2023 в Планице. Я чувствую, что хорошо все контролирую.

Травма все еще дает о себе знать, но я иду на поправку. Я по-прежнему много тренируюсь альтернативно, но могу делать все больше без болевых ощущений», – сказал Клэбо.