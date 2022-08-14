Степанова о словах Макларена: «Уверена, что участие в международных соревнованиях – это наше право. За права надо бороться через суды»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) WADA Ричард Макларен Политика Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала слова главы независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 Ричарда Макларена об отстранении российских спортсменов. 

«С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход», – заявил Макларен об отстранении россиян от международных стартов.

«Вот уж никогда не думала, что буду согласна хоть в чем-то с Ричардом Маклареном, который в WADA так упорно работал над тем, чтобы нас, российских спортсменов, отстранить от международных соревнований. Но теперь он же считает, что нас отстранили незаконно.

Может быть, потому, что Макларен сейчас – частное лицо со своей консалтинговой компанией? И может говорить, что на самом деле думает?

Я уверена, что участие в международных соревнованиях – это наше право. Я не буду заявлять, что «спорт вне политики» – спорт всегда был частью политики, это очевидно.

Основатели олимпийского движения это прекрасно понимали, но им бы странно показалось, что крупнейшую спортивную державу хотят «отменить » по политическим мотивам.

Просить я не собираюсь – за права надо бороться, Макларен подсказывает как – через суды», – написала Степанова в телеграм-канале.

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