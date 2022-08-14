Степанова о словах Макларена: «Уверена, что участие в международных соревнованиях – это наше право. За права надо бороться через суды»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам прокомментировала слова главы независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 об отстранении российских спортсменов.

«С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход», – заявил Макларен об отстранении россиян от международных стартов.

«Вот уж никогда не думала, что буду согласна хоть в чем-то с Ричардом Маклареном, который в так упорно работал над тем, чтобы нас, российских спортсменов, отстранить от международных соревнований. Но теперь он же считает, что нас отстранили незаконно.

Может быть, потому, что Макларен сейчас – частное лицо со своей консалтинговой компанией? И может говорить, что на самом деле думает?

Я уверена, что участие в международных соревнованиях – это наше право. Я не буду заявлять, что «спорт вне политики» – спорт всегда был частью политики, это очевидно.

Основатели олимпийского движения это прекрасно понимали, но им бы странно показалось, что крупнейшую спортивную державу хотят «отменить » по политическим мотивам.

Просить я не собираюсь – за права надо бороться, Макларен подсказывает как – через суды», – написала Степанова в телеграм-канале.