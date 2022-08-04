Клэбо о травме: «Пока я не сильно обеспокоен. Но будет критично, если все продлится еще несколько недель без улучшения»

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо высказался о восстановлении после травмы подколенного сухожилия.

Несколько недель назад у норвежца было диагностировано растяжение или травма от чрезмерной нагрузки (врачам неясно) в верхней части подколенного сухожилия, локализованной в ягодице.

«Прошло четыре недели, и я не заметил никакого улучшения. Две недели я просыпался с мыслями, что все хорошо. Но сейчас понимаю, что на это уйдет время.

Я тренируюсь 1000 часов в год, а в таком случае невозможно пройти через всю карьеру, не испытав боли и неудач. Я все время балансирую на лезвии ножа, и в этот раз все пошло не так. Но я не знаю, что сделал неправильно и в чем причина.

Я не могу бегать и тренироваться на лыжероллерах классическим стилем. С коньковым все в порядке. В то же время мне нужно быть осторожным с нагрузками. Бегать на лыжероллерах коньковым стилем я могу, только «упаковав» бедро. Поэтому приходится искать баланс между различными видами подготовки.

Пока только начало августа, и я не сильно обеспокоен. Но будет критично, если все продлится еще несколько недель без улучшения», – сказал Клэбо.

Норвежец признался, что готов изменить свои планы, отменив участие в сборе в Стейнхьере, выступление на турнире Toppidrettsveka и, возможно, высотный сбор в США.

«Нужно действовать умно и где-то цинично, принимая решения. Прямо сейчас я не волнуюсь за высотный сбор в США, но если мне не станет лучше через две недели, то придется выбирать – или откладывать, или отменять. Впереди меня ждет несколько непредсказуемых недель. Я не знаю, что эти дни принесут мне. Я делаю все возможное, стараясь не спровоцировать ухудшение», – добавил лыжник.

Подготовка Клэбо на данный момент состоит из бега на лыжероллерах свободным стилем, бега в бассейне, силовых тренировок и занятий на машине для даблполинга.

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