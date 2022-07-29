«Только мертвая рыба следует течению». Клэбо ответил на вопросы о своем девизе, характере и спортивной карьере

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о своем девизе, начале спортивной карьеры и примерах для подражания.

– Когда вы начали кататься на лыжах?

– Начал, когда мне было два года. Свою первую пару лыж я получил от дедушки на Рождество. Думал, что они новые, но на самом деле мой двоюродный брат уже пользовался ими до этого. Первое лыжное «путешествие» я совершил дома: прошел петлей от гостиной до кухни и обратно.

– Назовете три основные вещи, которые мы должны о вас знать?

– Во-первых, думаю, я довольно трудолюбивый парень. Во-вторых, я весьма плохо играю на виолончели. Мой отец заставлял меня играть в течение десяти лет, но я и правда полный отстой. В-третьих, у меня аллергия на глютен, что тоже хреново. Это весьма неприятно, особенно когда речь идет о десертах, но я справляюсь.

– Любимая цитата или личный девиз?

– «Только мертвая рыба следует течению».

– Какой совет вы дали бы юному спортсмену?

– Лучший совет, который я могу дать, – это получать удовольствие. Думаю, это именно то, чему я научился. Делайте что-либо ради удовольствия и старайтесь следовать этому пути по мере возможности. Это поможет вам как в жизни, так и в лыжной карьере.

– Кто для вас главный пример для подражания?

– Думаю, у меня их два. Если речь о лыжах, то Петтер Нортуг определенно был тем, на кого я равнялся. Ему удавалось совершать невероятное, и для меня было счастьем находиться с ним в одной команде. Вместе было весело, и сегодня он мой хороший друг. Но также я должен упомянуть о своем дедушке, для меня он определено образец для подражания, – рассказал Клэбо.

«На охоте на куропаток дед всегда шагал впереди, а за ним – Йоханнес как ученик». Что есть в жизни Клэбо кроме лыж?