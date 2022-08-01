Восстановление Клэбо после травмы ягодичной мышцы может занять от 6 до 12 недель

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Уве Фераген рассказал, что восстановление Йоханнеса Клэбо после травмы ягодичной мышцы может занять от 6 до 12 недель.

«Подобная травма требует времени. Опираясь на опыт, мы предполагаем, что с момента возникновения травмы до ее полного заживления пройдет от шести до двенадцати недель», – сказал Фераген.

Врач не уверен в причине травмы и отмечает, что это может быть обычное растяжение, вызванное тренировочной нагрузкой.

По словам Ферагена, неясно, будет ли Клэбо пропускать летние тренировки и соревнования или менять свой план.

Йоханнес Клэбо пропустил неделю тренировок из-за травмы ягодичной мышцы