Йоханнес Клэбо: «Я интересуюсь многими видами спорта, но в первую очередь гольфом. В детстве у меня была цель стать футболистом»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клэбо рассказал об увлечении гольфом, футболом и «Формулой-1».

«Я интересуюсь многими видами спорта, но в первую очередь гольфом. Также люблю смотреть «Формулу-1» и, конечно же, футбол.

В детстве у меня была цель стать профессиональным футболистом, поэтому с тех пор я слежу за ним (футболом)», – рассказал Клэбо.

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