Blink. Lysebotn Opp. Хоэль и Астри Ойре Шлинн победили в забеге в гору дабл-полингом, Масгрэйв – 3-й

Сегодня на фестивале Blink в норвежском Саннесе прошел лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp дабл-полингом. Победу одержал норвежец Йохан Хоэль.

Blink-2022

Лыжероллеры

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км

Дабл-полинг

Мужчины

1. Йохан Хоэль (Норвегия) – 32,13

2. Герман Паус (Норвегия) – 0,01

3. (Великобритания) – 0,20

4. Йоханнес Эклоф (Норвегия) – 0,35

5. Амунд Риеге (Норвегия) – 0,57

6. Аксель Юттерстрем (Норвегия) – 1,12...

11. Макс Новак (Швеция) – 1,46

12. Альвар Мюльбак (Швеция) – 2,18

13. (Норвегия) – 2,23

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 37,19

2. Эмилие Флетен (Норвегия) – 2,39

3. Аниккен Гьерде Алнес (Норвегия) – 3,29

4. Хедда Бангман (Швеция) – 4,17

5. Кати Ролвас (Финляндия) – 4,30

6. Каролин Хеденстрем (Швеция) – 5,22

7. Ида Даль (Швеция) – 6,29