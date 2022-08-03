Blink. Lysebotn Opp. Хоэль и Астри Ойре Шлинн победили в забеге в гору дабл-полингом, Масгрэйв – 3-й

Сегодня на фестивале Blink в норвежском Саннесе прошел лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp дабл-полингом. Победу одержал норвежец Йохан Хоэль.
Blink-2022
Лыжероллеры
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км
Дабл-полинг
Мужчины
1. Йохан Хоэль (Норвегия) – 32,13
2. Герман Паус (Норвегия) – 0,01
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,20
4. Йоханнес Эклоф (Норвегия) – 0,35
5. Амунд Риеге (Норвегия) – 0,57
6. Аксель Юттерстрем (Норвегия) – 1,12...
11. Макс Новак (Швеция) – 1,46
12. Альвар Мюльбак (Швеция) – 2,18
13. Крис Йесперсен (Норвегия) – 2,23
Женщины
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 37,19
2. Эмилие Флетен (Норвегия) – 2,39
3. Аниккен Гьерде Алнес (Норвегия) – 3,29
4. Хедда Бангман (Швеция) – 4,17
5. Кати Ролвас (Финляндия) – 4,30
6. Каролин Хеденстрем (Швеция) – 5,22
7. Ида Даль (Швеция) – 6,29