Сорин про то, что лыжники не высказываются о политике: «Почему спортсмены должны что-то говорить, если они не компетентны в этом?»

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Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин считает, что спортсмены не обязаны высказываться на политические темы.

С вами связывался Ойстейн Петтерсен (олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в командном спринте) и хотел, чтобы вы выступили у него по поводу ситуации на Украине в подкасте. Что-то не получилось?

– Во-первых, уровень моего английского не позволил бы общаться с ним более глубоко на эту тему, высказать свою позицию. И во-вторых, на тот момент понимание того, что происходит, не было настолько ясным, чтобы вступать в какую-то полемику.

А сейчас вы бы это сделали?

– Думаю, нет. Эта дискуссия имела бы, наверное, политические или геополитические ноты. Историю нам пришлось бы там затрагивать. Я не историк и не политик. Со стороны это было бы смешно: я тренер, лыжник, начинаю на публику дискутировать на эту тему, и все это разлетелось бы на цитаты. Высказываться в той сфере, где я не специалист, считаю неправильным.

Я читал иностранные СМИ. Нам вменяли в вину, что спортсмены молчат. А почему спортсмены должны что-то говорить, если они реально не компетентны что-то оценивать? У меня есть внутренняя позиция.

Именно ее журналисты и хотели узнать…

– А это мое личное дело. Зачем я буду ее на публику озвучивать? Это как сейчас спросить далекого от спорта политика про лыжные гонки, и он, обладая определенным авторитетом в своей аудитории, растиражирует свое непрофессиональное мнение в массы, и многие посчитают это мнение правильным. Так и спортсмены не должны в этом плане высказывать свое поверхностное мнение, тем более спорт всегда считался вне политики.

Конечно же, у меня есть позиция. Потому что, когда все это произошло, я много прочитал истории, старался узнать информацию из разных источников, сопоставить все это, чтобы понять, что происходит. Но я делаю это для себя.

Мы же не спрашивали норвежских лыжников, когда норвежская авиация в составе НАТО бомбила Ливию. Так же, как мы не спрашиваем американских спортсменов, что происходит в горячих точках, когда идут военные конфликты с участием их вооруженных сил. Мы не спрашиваем и не осуждаем, понимая, что они никакого отношения к этому не имеют. А почему нас начинают спрашивать о своей позиции и осуждать за то, что мы не критикуем власть и, в частности, президента? – подытожил Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

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