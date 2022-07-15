Тереза Йохауг совершила велопробег в гору по одному из маршрутов «Тур де Франс»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг совершила велопробег в гору по одному из маршрутов многодневки «Тур де Франс».

Норвежка преодолела 13,8 км с набором высоты 1132 м – на это ей понадобилось 58 минут. Лыжница финшировала в подъем Альп-д’Юэз, которым заканчивается 12-й этап «Тур де Франс».

В велопробеге также участвовал жених спортсменки – чемпион мира 2013 года по академической гребле Нильс Якоб Хофф. Йохауг опередила его на полчаса.

«Было тяжело. Но это было восхитительно и очень важно для меня», – сказала Йохауг в эфире TV 2.

«Тур де Франс» проходит с 1 по 24 июля.

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»