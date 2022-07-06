Белорусские производители сотрудничают с ФЛГР в сфере изготовления лыжероллеров

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что белорусские производители наладили изготовление лыжероллеров и начали сотрудничать с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) в этой сфере.

«Важен стратегический широкий взгляд на проблему импортозамещения, такая работа уже ведется. В Беларуси есть уже не только планы, но и результаты, в частности по лыжероллерам. Президент ФЛГР оценила этот опыт и благодарна, что такое сотрудничество происходит.

Планируется ряд форумов на территории России и Беларуси, этот опыт будет очень важен. Это очень важная составляющая нашей работы.

К сожалению, санкции, принятые к нашим странам, создали значительные сложности. Кризис – это возможности, первое, что необходимо – вырабатывать стратегический взгляд на эту проблему.

Не стоит задача как можно быстрее что-то произвести и залатать брешь, задача на долгосрочную перспективу – определить для производителя техническое задание по производству инвентаря, оборудования, техники, наша общая ответственность – этот заказ сформировать для производств совместно со спортивными федерациями», – сказал Матыцин.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?