Россия и Беларусь подписали договор о совместном календаре спортивных мероприятий на сезон-2022/23

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Министры спорта России и Беларуси Олег Матыцин и Сергей Ковальчук заключили соглашение о совместном календаре мероприятий на сезон-2022/23.

«В единый календарный план входят проведение соревнований и тренировочных сборов на территории двух государств. Речь идет не о только сборных командах, но и о клубах, студенческом и массовом спорте», – сказал Матыцин.

Также стороны подписали договор о взаимодействии в области антидопинга и анонсировали проведение вторых Игр стран СНГ. Турнир состоится с 3 по 15 августа 2023 года в 9 городах Беларуси, пройдут соревнования по двум десяткам видов спорта.

Первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в Казани.

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