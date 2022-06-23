Анфиса Резцова: «По моему мнению, биатлонист должен возглавлять СБР. Я пока не готова. Но думаю, что созрею для этого»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

На пост претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Сегодня ни один из них не набрал достаточного количества голосов для победы.

«Не знаю, почему нельзя было все решить сегодня. Что думаю о Нуждове? Он не спортивный человек, но и при Майгурове особо результатов не было. Будем следить, как договорятся, как все решат.

Если в августе изменится расклад сил и Нуждов одержит победу, то он поможет деньгами. Да, это важно для команды, но важно ли для результата?

По моему мнению, биатлонист должен возглавлять СБР. Смогла бы я возглавить федерацию? Как Лена Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России – Sports.ru)? Я трудяга, а не руководитель.

Хотя у Лены тоже не все сразу гладко было, но потом она поменяла отношение к тренерам команды и все стало неплохо. Наверное, я пока не готова. Но думаю, что я созрею для этого», – сказала Резцова.

Сегодня прошли выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова. Необходимые 2/3 голосов не набрал никто

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