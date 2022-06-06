Мария Истомина: «Не считаю, что девушки не смогут пробежать 50 км. Но нам нужно больше времени на восстановление, чем мужчинам»

Российская лыжница высказалась о решении уравнять дистанции в лыжных гонках у мужчин и женщин.

«Я не очень положительно к этому отношусь. Не считаю, что девочки не смогут пробежать 50 км, это реально, мы делаем это на тренировках.

Но у нас идет этап за этапом, и если мужчина может восстановиться после этой дистанции, то девушке нужно больше времени на восстановление.

Иначе может быть наложение нагрузок друг на друга и переутомление», – сказала Истомина, подчеркнув, что этот момент необходимо учитывать при составлении графиков соревнований.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против