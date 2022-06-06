Мария Истомина: «Не считаю, что девушки не смогут пробежать 50 км. Но нам нужно больше времени на восстановление, чем мужчинам»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Мария Истомина Лыжи

Российская лыжница Мария Истомина высказалась о решении FIS уравнять дистанции в лыжных гонках у мужчин и женщин.

«Я не очень положительно к этому отношусь. Не считаю, что девочки не смогут пробежать 50 км, это реально, мы делаем это на тренировках.

Но у нас идет этап за этапом, и если мужчина может восстановиться после этой дистанции, то девушке нужно больше времени на восстановление.

Иначе может быть наложение нагрузок друг на друга и переутомление», – сказала Истомина, подчеркнув, что этот момент необходимо учитывать при составлении графиков соревнований. 

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

 

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