Глава Федерации фристайла рассказал о планах подготовки сборной России к новому сезону

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал о подготовке российских спортсменов к новому сезону.

«На данный момент у нас сборная по ски-кроссу проходит снежную подготовку на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии.

С 6 июня у нас начинается сбор по батутной подготовке у команды по могулу в Ярославле, с 10 июня будет сбор на водных трамплинах в Минске у акробатов и сейчас обсуждается вопрос по подготовке команд по слоупстайлу, биг-эйру и хафпайпу, поскольку окончательно тренерские штабы не сформированы.

Что касается призеров Олимпийских игр, они ничем от других спортсменов не отличаются. В рамках сборной команды они проводят все тренировочные сборы, никаких исключений у нас никогда не было и нет», – сказал Курашов.