Глава Федерации фристайла рассказал о планах подготовки сборной России к новому сезону

Теги фристайл могул сборная России (фристайл) сборная России жен (фристайл) акробатика слоупстайл (фристайл) Алексей Курашов ТАСС Лыжи

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал о подготовке российских спортсменов к новому сезону. 

«На данный момент у нас сборная по ски-кроссу проходит снежную подготовку на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии.

С 6 июня у нас начинается сбор по батутной подготовке у команды по могулу в Ярославле, с 10 июня будет сбор на водных трамплинах в Минске у акробатов и сейчас обсуждается вопрос по подготовке команд по слоупстайлу, биг-эйру и хафпайпу, поскольку окончательно тренерские штабы не сформированы.

Что касается призеров Олимпийских игр, они ничем от других спортсменов не отличаются. В рамках сборной команды они проводят все тренировочные сборы, никаких исключений у нас никогда не было и нет», – сказал Курашов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные