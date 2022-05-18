Вяльбе о возможной смене гражданства российскими лыжниками: «Членов сборной России я никуда не отпущу»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не допустит переходов лыжников сборной России в национальные команды других стран. 

Российские спортсмены отстранены от международных стартов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине. 

«Членов сборной России я никуда не отпущу. А все остальные – пусть регионы с ними работают», – сказала Вяльбе.

Сегодня Вяльбе была переизбрана на должность президента ФЛГР на новый четырехлетний срок. 

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