Россия и Беларусь подписали меморандум о развитии лыжных видов спорта

Ассоциация лыжных видов спорта России и Белорусский лыжный союз подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны обсудили сотрудничество в развитии лыжных видов спорта, подготовку и участие в соревнованиях сезона-2022/23 в условиях временного отстранения белорусских и российских спортсменов, а также взаимодействие по вопросам совместной подготовки спортивного резерва, проведения совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований на территории Беларуси и России.

«Меморандум между Белорусским лыжным союзом и Ассоциацией лыжных видов спорта подписываем впервые. Сейчас хорошее время для совместного развития лыжных видов спорта как в Беларуси, так и в России. Нам нужно думать об объединении и проведении всевозможных совместных мероприятий, в том числе тренировочных.

Я с удовольствием согласилась на это предложение со стороны коллег из Беларуси. Мы достаточно быстро все обсудили. Надеюсь, сможем друг другу быть полезными.

Однозначно нам нужно сейчас соревноваться, придумывать всевозможные движения – от фестивалей до игр. Это шаг к более серьезному сотрудничеству», – прокомментировала глава лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.