Олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла завершила карьеру

Норвежская лыжница объявила о завершении спортивной карьеры.

«Это немного грустно, потому что лыжные гонки были в моей жизни так много лет.

Ощущения хорошие. Сейчас самое подходящее время для завершения карьеры. Это была сказка.

Я горжусь тем, чего достигла. У меня было не так много времени, чтобы думать об этом, потому что всегда было так, что самое главное – это будущее. Теперь я позволю себе немного погордиться», – сказала спортсменка.

Фалла – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в личном спринте и пятикратная чемпионка мира. На ее счету также серебро и бронза Игр-2018 в Пхенчхане, серебряная и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.

В сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18 Фалла становилась обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтов. Она одержала 22 победы на этапах Кубка мира, всего на ее счету 55 подиумов.