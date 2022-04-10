Вероника Степанова: «Будущее спортивного телевидения за развлекательными программами. Шоу мое поколение смотреть будет, а суровых лыжниц, бегущих в далеких лесах, – не уверена»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова в колонке для порассуждала о будущем спортивного телевидения.

«Я никогда не забываю, что именно телевидение платит за наши соревнования, по крайней мере, международные. Бюджет Международного олимпийского комитета более чем на три четверти складывается из денег телевидения, например. Борьба за телевизионные рейтинги – это и наша борьба.

Очень здорово, что корреспонденты и ведущие «Матча» все время придумывают новые форматы внутри и вокруг программ, которые работают на рейтинги! Да, это entertainment, но это нормально абсолютно.

О чем я жалею в прошедшем сезоне – так это о том, что не удалось посоревноваться с в беге в подъем в сюжете «Матч ТВ». приехал снимать меня для норвежского TV2, а с Легковым как-то не сложилось. Надеюсь, в следующем сезоне сложится.

А вот в интервью в стилистике 1970-х годов я участвовать не очень хочу. Мне кажется, моя целевая аудитория такое смотреть не будет.

Думаю, что будущее спортивного телевидения как раз за программами околоспортивными и развлекательными. И это абсолютно не мешает. Тереза Йохауг каждый год участвовала в самой популярной такой программе Landskampen, а там съемки пару недель в году, еще и в отдаленных местах.

Я жду, когда что-то подобное появится и у нас. Думаю, такое шоу мое поколение смотреть будет, а суровых лыжниц, бегущих в далеких лесах, – не уверена. Хотя у всякого спорта есть своя аудитория, традиционалистов тоже нужно уважать.

Мое же дело – приносить максимум эмоций и привлекать внимание. Для моего первого взрослого сезона я справилась относительно неплохо», – сказала Степанова.

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