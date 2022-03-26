Александр Большунов: «Rossignol – это команда, которая делает все, чтобы у меня были лучшие лыжи. Они приостанавливают контракт, но я не обижаюсь»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам выразил надежду на восстановление отношений с производителем экипировки Rossignol.

Ранее французский производитель лыж приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. Большунов выступает на лыжах этой марки.

«Поживем – увидим, что будет дальше. В мире ситуация быстро меняется. Надеюсь, что все происходящее закончится, и все встанет на свои места.

Реакция на мой пост (в советской лыжной форме – Sports.ru)? Каждый подстраивает историю под себя. Все нормальные люди понимают, а кто хочет сделать из этого какое-то мероприятия непонятное, они и дальше будут делать, в любых ситуациях, что бы ни происходило. Тут нечему удивляться и об этом говорить.

Понятно, на все компании давят и говорят, почему вы их поддерживаете. Могу сказать, что Rossignol для меня – это команда, которая помогала и помогает мне, делает все, чтобы у меня были самые лучшие лыжи. Они приостанавливают контракт, но я никак не обижаюсь, потому что Rossignol – это моя команда, та команда, которая делает результат в лыжах.

Конечно, у меня будут лыжи, если мы будем бегать на международных стартах. Куда они денутся? А в России можно хоть на чем бежать. Наоборот, тренироваться нужно», – сказал Большунов.

Производитель экипировки Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. На лыжах этой марки выступает Большунов